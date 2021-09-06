Faik Öztrak: "Bolu Belediye Başkanı, bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna,...
Faik Öztrak: "Bolu Belediye Başkanı, bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna, uyarılması talebiyle sevk edilmiştir.
Faik Öztrak: "Bolu Belediye Başkanı, bir kadın hemşehrisi hakkında yapmış olduğu yakışıksız açıklamalar nedeniyle Yüksek Disiplin Kuruluna, uyarılması talebiyle sevk edilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı