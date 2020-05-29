Facebook'un Yeni Kripto Parası ile Tanışın: Novi Sosyal medya devi, uzun zamandır kripto paralar ile yakından ilgili.

Sosyal medya devi, uzun zamandır kripto paralar ile yakından ilgili. Firma, kısa süre önce Libra isimli bir kripto para birimi oluşturdu ancak bu hükümetleri bile memnun etmedi. Proje devam ediyor fakat süreç, son derece sessiz ve sakin. Facebook platformu; Libra için hazırladığı yeni cüzdanı Novi duyurusunu yaptı bile. Facebook, geçenlerde Libra için bir cüzdan oluşturdu ve cüzdanın ismini Calibra diye açıkladı. Sırf bunun için bir şirket bile kurumuştu. Ortaya çıkan son gelişmeyle Calibra, yerini "Novi Financial"a bıraktı.

Facebook eski projesinden vazgeçmiyor

Sosyal medya devi tarafından yapılan açıklamalarda, Novi'nin logosu da bulunuyordu. Logoya ayrıntılı dikkat edildiğinde; Libra simgesinin Novi'nin içine de işlendiğini görmek mümkün.

Ortaya çıkan bu gelişme, Facebook'un Libra ile ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü ve belki de daha kapsamlı bir şeyler üzerinde çalıştığını gösterdi. Firma ise henüz, konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Tüm bunlara ek olarak Facebook; ulusal para birimiyle uyumlu bir kripto paraya sahip olmak istiyor. Örneğin Facebook'un kripto para birimi ya da birimleri, ilerleyen dönemlerde doların yanı sıra sterlin ve euro karşılığında da satın alınabilecek.