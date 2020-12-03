Facebook kapatılacak mı? Facebook yasaklanıyor mu? Facebook neden ceza aldı?
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Facebook kapatılacak mı? Facebook yasaklanıyor mu? Facebook neden ceza aldı?

03.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:51
Facebook kapatılacak mı? Facebook yasaklanıyor mu? Facebook neden ceza aldı?

Facebook, Instagram, Tiktok gibi popüler sosyal medya uygulamaları Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmedikleri için ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya. Peki, Facebook kapatılacak mı? Facebook yasaklanıyor mu? Facebook neden ceza aldı?

Facebook ve türevi diğer sosyal mecralar Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmedikleri için ciddi bir yaptırım ile karşı karşıya. Bu durumda ceza almak ya da tamamen kapatılmak gibi yaptırımlar ile karşı karşıya olan Facebook ve diğer sosyal mecralarkapatılacak mı? Facebook yasaklanıyor mu? Facebook neden ceza aldı?

FACEBOOK KAPATILACAK MI?

Türkiye'nin resmi bir temsilci bulundurma şartını tanınan sürede yerine getirmeyen Facebook, Twitter, YouTube, TikTok ve Instagram'a ikinci yaptırım olan 30'ar milyon TL'lik cezalar kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde dev şirketlere gözdağı vermiş ve "Vatandaşlarımızın haklarını korumayı sürdüreceğiz" demişti.

Bu noktada pek çok sosyal mecra gibi Facebook da bazı cezalar ile karşı karşıya kaldı. kapatılmak ya da cezasını ödemek zorunda kalan Facebook'un işleyeceği tavır merak konusu.

ÖDEME YAPILMAZSA CEZANIN DEVAMI FARKLI OLACAK

Reklam yasağının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen şirketler hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek. Bu ceza da yüzde 90'a kadar artabilecek.

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