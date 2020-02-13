Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
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Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu

Kaan Yıldırım'dan geçtiğimiz yaz boşanan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu

Snob Magazin'in haberine göre; Markalar Sokağı'nda aracını vale noktasına teslim eden ünlü oyuncunun utangaç tavırları gözlerden kaçmadı.

Duymamazlıktan geldi

Eski eşi Kaan Yıldırım ile ünlü popçu 'nin aşk iddialarını soran muhabirleri duymamazlıktan gelen güzel oyuncu, AVM'ye girerek mağazalarda keyifle turladı.

Kaynak: Snob Magazin

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