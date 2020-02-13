Ezgi Eyüboğlu'na, Hadise-Kaan Yıldırım ikilisi soruldu
Kaan Yıldırım'dan geçtiğimiz yaz boşanan güzel oyuncu Ezgi Eyüboğlu, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı
13.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:41
Snob Magazin'in haberine göre; Markalar Sokağı'nda aracını vale noktasına teslim eden ünlü oyuncunun utangaç tavırları gözlerden kaçmadı.
Duymamazlıktan geldi
Eski eşi Kaan Yıldırım ile ünlü popçu Hadise'nin aşk iddialarını soran muhabirleri duymamazlıktan gelen güzel oyuncu, AVM'ye girerek mağazalarda keyifle turladı.
Kaynak: Snob Magazin
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