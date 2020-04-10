- Eyüpsultan vatandaşlar duaya canlı yayından 'amin' dedi
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Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul, Müftü, Yerel

- Eyüpsultan vatandaşlar duaya canlı yayından 'amin' dedi

- Eyüpsultan vatandaşlar duaya canlı yayından 'amin' dedi Eyüpsultan'da dua bu kez canlı yayınlandı İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin türbesi önünden, Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen canlı yayında, tüm dünyanın korona virüsten bir an...

10.04.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:38
- Eyüpsultan vatandaşlar duaya canlı yayından 'amin' dedi

- Eyüpsultan vatandaşlar duaya canlı yayından 'amin' dedi

Eyüpsultan'da dua bu kez canlı yayınlandı

İSTANBUL - İstanbul İl Müftü Yardımcısı Musa Bilgiç, Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin türbesi önünden, Eyüpsultan Belediyesi tarafından gerçekleştirilen canlı yayında, tüm dünyanın korona virüsten bir an önce kurtulması için dua etti. Korona virüs dolayısı ile vatandaşlar duaya canlı yayın üzerinde 'amin' dedi.

İl Müftü Yardımcısı Bilgiç'in yaptığı konuşma ve dua Eyüpsultan Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. İstanbul'un manevi fatihi Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin kabri şerifinin önünde manevi huzurunda, Eyüp Sultan Camii'nin avlusundan yapılan canlı yayını evlerinden, iş yerlerinden izleyen vatandaşlar hep birlikte duaya iştirak ederek amin dediler. Bilgiç, Besmele-i Şerif ve selam ile başladığı konuşmasında: "Eyüp Sultan gibi bir camimizin bu şekilde boş olması hiç düşünülemezdi. Buralar cemaatimizin coşkusuyla dolardı. Herkes buradan manevi gıdalanmaya, bereketlenmeye çalışırdı. Bizim imtihan diye tanımladığımızı bu günler inşallah geçecek. Rabbimizin Talak suresinin 7. Ayetinde buyurduğu üzere 'Muhakkak ki Allah zorluklardan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır'. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bu günlerin geçeceği, Allah'ın bize rahmetiyle yakın bir zamanda sürur ve sevinç günlerinin döneceği yakındır diye düşünüyoruz, Rabbimizden öyle niyaz ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bütün insanlık olarak imtihandayız"

Bilgiç duaya su sözler devam etti: "Hiçbir zaman şöyle demememiz lazım 'Ben bana yeterim, benim kimseye ihtiyacım yok, ben tedbirlerimi alırım bana bir şey olmaz'. Tedbirlerimizi alacağız, bilimsel çalışmalarımızı yapacağız ama ardından da döneceğiz Rabbimize şöyle diyeceğiz: "Ya Rabbi ben tedbirlerimi aldım, bundan sonrası sana kalmış, sana güveniyorum, sana tevekkül ettik ya Rabbi. Eğer sen korursan senden daha iyi kimse koruyamaz. Ayet-i Kerime'de 'O Allah ki koruyucuların en hayırlısıdır. O merhametlilerin de en merhametlisidir' buyuruyor. Onun için O'nun korumasına sığınıyoruz, kendimizi ona emanet ediyoruz ve acziyetimizi itiraf ediyoruz. Bu bir imtihandır, bu günler imtihan günleridir. Bu imtihan günlerinde herkes imtihan olmaktadır. Bütün insanlık olarak imtihandayız. Konumumuz, durumumuz ne olursa olsun. Başımıza gelen sıkıntıların kendimize dönüşümüze vesile olmasını ümid ederiz, bizi uyandırmasına vesile olmasını ümid ederiz."

"Bu sabırdan da mükafat kazanır, ecir kazanır"

Dua şu sözler ise son buldu: "Çünkü biliriz ki Müslümanın başına gelen her şey bir rahmettir. Eğer başına bir güzellik gelirse şükreder, yine başına bir sıkıntı, musibet, bir hastalık gelirse o zaman da sabreder. Bu sabırdan da mükafat kazanır, ecir kazanır. Rabbim inşallah bu imtihan günlerinde bizleri sabredenlerden eylesin, her şeye rağmen şükredenlerden eylesin. Tabii ki alışmadığımız bir durum içerisindeyiz. Ama belki de 'Biraz da evine dön, biraz da ailene dön, evini kıymetli hale getir, evinin kıymetini bil' mesajı da olabilir. Onun için şu anki halimizle, şu anki durumumuzla diyoruz ki 'Ya Rabbi ne gelirse senden gelir. Sana olan hamdımız, şükrümüz sonsuzdur. Sen bizleri imtihan ediyorsun. Biz imtihanı kazanmak için çaba göstereceğiz, imtihanı kazanacağız ve kazananlardan olacağız' diye Rabbimizden niyazda bulunuyoruz."

Müftü Yardımcısı Bilgiç, canlı yayın imkanı sağladığı için Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür etti.

- Eyüpsultan vatandaşlar duaya canlı yayından 'amin' dedi

Kaynak: İHA

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