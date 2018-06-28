Cani Baba, Evlenmesine İzin Vermediği Kızını Tabancayla Vurdu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde baba Niyazi O, kendisinden yaşça büyük kişi ile evlenmesine izin vermediği 18 yaşındaki kızı İlknur O.'yu, tabanca ile ateş ederek başından yaraladı. Ağır yaralanan genç kız tedavi altına alındı

EVLENMEK İSTEYEN KIZINA ATEŞ ETTİ

Olay, dün Akçaabat ilçesi Sarıtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Niyazi O., iddiaya göre, kendisinden yaşça büyük kişi ile evliliğine izin vermediği kızı İlknur O. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Niyazi O., tabanca ile kızı İlknur O.'ya ateş etti. Genç kız başına isabet eden kurşunla ağır yaraladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı kızı Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından İlknur O., Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra Niyazi O., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.