Evinin cam ve pencerelerini kırıp, çıktığı sokakta otomobil ve iş yerlerine zarar verdi
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Evinin cam ve pencerelerini kırıp, çıktığı sokakta otomobil ve iş yerlerine zarar verdi

05.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:55
Evinin cam ve pencerelerini kırıp, çıktığı sokakta otomobil ve iş yerlerine zarar verdi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Hüseyin K. (28), kendi evinin kapı ve pencere camlarını kırdıktan sonra çıktığı sokakta araba ve iş yerlerine zarar verdi.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Hüseyin K. (28), kendi evinin kapı ve pencere camlarını kırdıktan sonra çıktığı sokakta araba ve iş yerlerine zarar verdi. Hüseyin K.'nin bir iş yerinin camını kırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

?Olay, dün saat 23.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Altınkale Mahallesi'nde meydana geldi. 4522 Sokak'taki evinde tek başına yaşayan ve akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Hüseyin K., evinin kapı ve pencere camlarını kırarak sokağa çıktı. Sokakta önüne gelen iki otomobilin camlarını kıran Hüseyin K., ardından bölgedeki bir siteye yöneldi. Siteye giremeyince Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerlerine yönelen Hüseyin K., buradaki bir mefruşat mağazasının camlarını taş atarak kırdı.

Mahallelinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hüseyin K., Döşemealtı Polis Merkezi'ne götürüldü. Bir grup mahalleli, Hüseyin K.'den şikayetçi oldu.

Hüseyin K.'nin elinde taş ile sokakta yürümesi ve iş yerinin camına taş atması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Evinin cam ve pencerelerini kırıp, çıktığı sokakta otomobil ve iş yerlerine zarar verdi
Evinin cam ve pencerelerini kırıp, çıktığı sokakta otomobil ve iş yerlerine zarar verdi
Evinin cam ve pencerelerini kırıp, çıktığı sokakta otomobil ve iş yerlerine zarar verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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