Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına alındı
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Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına alındı

25.11.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:05
Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına alındı

Samsun'da evinde uyuşturucu hap ele geçen bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Samsun'da evinde uyuşturucu hap ele geçen bir kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.Ç. adlı şahsın ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi aldı. E.Ç.'nin ikametinde aramada yapan narkotik polisi 280 adet sentetik ecza hap, 2,49 gram esrar maddesi ve 1 adet esrarlı sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.Ç. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Evinde uyuştrucuru hap ele geçen şahıs gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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