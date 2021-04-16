Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü (2)
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Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü (2)

Evinde, elleri bantla bağlanıp bıçaklanarak öldürüldü (2)
Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel

EVİN HER YERİNDE KAN İZLERİ VARKocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesinin ardından polis ekipleri evde delil topladı.

EVİN HER YERİNDE KAN İZLERİ VAR

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yalnız yaşayan Halil İbrahim Topal'ın öldürülmesinin ardından polis ekipleri evde delil topladı. Halil İbrahim Topal'ın geçen sene eşi öldükten sonra yalnız yaşamaya başladığı, çocuklarının da mahallede oturduğu, Topal'ın çevresinde çok sevildiği ve ihtiyacı olanlara yardımcı olduğu belirtildi.Polis ekiplerinin, dün akşam da evine gelen kişilere kapıyı kendisinin açtığı ihtimali üzerinde durduğu bildirildi. Topal'ın ellerini koli bandı ile bağlayıp bıçaklayarak öldüren kişilerin evin her yerini dağıtarak, para aradığı, bu sırada kana basmaları nedeniyle kan izlerinin oluştuğu ifade edildi. Topal'ın arsa sattığı, parayı da evinde bulundurduğu duyumlarından etkilenen kişilerin cinayeti işlemiş olabileceği üzerinde duruldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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