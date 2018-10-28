Evinde Çıkan Yangında Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti
Sinop’ta evinde çıkan yangında yaralanan bir kişi Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Sinop'ta evinde çıkan yangında yaralanan bir kişi Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Sinop Gerze ilçesinin Yamacık köyünün Yangıç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde çıkan yangında 55 yaşındaki Yaşar Arat yanarak ağır yaralandı. Gerze Devlet Hastanesine kaldırılan Arat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanık merkezine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yaşar Arat yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
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