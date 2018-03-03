Evi Yanan Kadına Bakan Sayan'dan Destek

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Leyla Tanırğan'nın yanan evi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla onarıldı.

Kızıltepe İpek Mahallesi'nde bulunun evinde yangın çıkan ve bir oğlu engelli olan 83 yaşındaki Leyla Tanırğan'nın yardımına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yetişti. Bakanlık Tanırğan için ödenek çıkarttı. Ardından Kızıltepe Belediyesi, kısa bir sürede Tanırğan'ın evini onardı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Odabaş, "Devletimiz vatandaşlarımıza yardımcı olmak için var. Belediye olarak bu anlayışla hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın duası bizler için yeterli. İpek Mahallesinde bulunan Leyla ninemizin evini onardık. Evinde ailesiyle birlikte sağlıklı huzurlu bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum. Onun mutluluğu bizim mutluluğumuzdur" dedi.

"Yeni bir hayata başladım"

Evinin onarılmasıyla yeni bir hayata başladığını dile getiren Tanırğan, "Evim yandığı için çok üzülüyordum çünkü eski haline getirecek gücüm de yoktu. Beni yeni bir eve kavuşturan belediyemize tekrardan teşekkür ediyorum ve belediyemize daima dua ediyorum. Evimi bambaşka bir hale getirdiler" şeklinde konuştu. - MARDİN