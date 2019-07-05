Eurofound Raporu: Ekonomik kriz Avrupalı gençleri depresyona itiyor

Avrupa Birliği genelinde yapılan bir araştırma 15 ila 24 yaş arasındaki genç yetişkinlerin yüzde 14'ünün depresyon riski taşıdığını ve yüzde 4'ünün ise kronik depresyon yaşadığını ortaya koydu.

Eurofound tarafından yapılan gençlerin bilgi ve destek hizmetlerine erişimlerindeki eşitsizlikler üzerine yapılan çalışmaya göre, gençlerin akıl sağlığını etkileyen en olumsuz etken ekonomik kriz. Euronews.com'da Görüntüle