ETSO, 123 öğrenciye tablet hediye etti
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ETSO, 123 öğrenciye tablet hediye etti

17.12.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:27
ETSO, 123 öğrenciye tablet hediye etti

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla il genelinde belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere toplam 123 adet tablet hediye etti.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), pandemi döneminde uzaktan eğitime katkıda bulunmak amacıyla il genelinde belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere toplam 123 adet tablet hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ETSO ve ETSO Yardım Araştırma Geliştirme Vakfı'nın katkılarıyla alınan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 123 adet tablet, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileriyle belirlenen ihtiyaçlı öğrencilere dağıtıldı.

Konuyla ilgili bilgi veren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, yaklaşık 1 yıldan bu yana dünyada etkili olan pandemi sebebiyle bu yılki eğitim yardımlarının uzaktan eğitime destek vermek amacıyla tablet olarak yapıldığını söyledi.

Okullarda yüz yüze eğitime geçilememesi nedeniyle uzaktan eğitimin büyük önem kazandığını vurgulayan Başkan Yücelik şunları söyledi; "Hediye ettiğimiz bu tabletlerle, uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerimizin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak istedik. Amacımız; tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilerimize destek olmak. Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak bu ve benzeri destekleri imkanlarımız nispetinde gelecekte de sürdüreceğiz. Temennimiz; pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır. " - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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