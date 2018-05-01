Eskişehirspor'u Ligde Tutan Yılmaz Vural, Takımda Kalmaya Sıcak Bakıyor

Küme düşme hattına yaklaşan takımların 'can simidi' olan Yılmaz Vural, "Ortam oluşursa seve seve Eskişehirspor'da kalırım" diyerek yönetime yeşil ışık yaktı.

Bitime 5 hafta kala göreve geldiği Eskişehir'i ligde tutmayı başaran Yılmaz Vural geleceğiyle ilgili, "Benim kalmam tamamen yönetimin kararına bağlı. Bizim yönetim kurulumuz seçimlerden başarıyla çıkarsa ve ortam oluşursa seve seve kalırım. Devamlılığımız için 180 milyonluk borcun telafi edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.