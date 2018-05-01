Eskişehirspor'u Ligde Tutan Yılmaz Vural, Takımda Kalmaya Sıcak Bakıyor

Bitime 5 hafta kala göreve geldiği Eskişehirspor'u ligde tutan Yılmaz Vural, "Benim kalmam yönetimin kararına bağlı. Uygun ortam oluşursa seve seve kalırım." dedi.

Küme düşme hattına yaklaşan takımların 'can simidi' olan Yılmaz Vural, "Ortam oluşursa seve seve Eskişehirspor'da kalırım" diyerek yönetime yeşil ışık yaktı.

Bitime 5 hafta kala göreve geldiği Eskişehir'i ligde tutmayı başaran Yılmaz Vural geleceğiyle ilgili, "Benim kalmam tamamen yönetimin kararına bağlı. Bizim yönetim kurulumuz seçimlerden başarıyla çıkarsa ve ortam oluşursa seve seve kalırım. Devamlılığımız için 180 milyonluk borcun telafi edilmesi gerekiyor" açıklamasında bulundu.

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YORUMLAR (16)

  • TAHİR:
    Soy adı gibi vural vurdu aldı esesi küme düşmekten maaşallah adam gibi adam yılmaz vuralll
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  • FGC:
    Mesele şu Yılmaz Hoca sene başında kendi istediği takımın kurulmasını istiyor her takımdan ( biraz maliyetli) bir gün bir takım evet derse o da lig başında takımla kalır çalışır.
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