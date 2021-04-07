Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
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Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince, telefon dolandırıcılığı şikayetlerinin artması üzerine özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgelerle çekecekler. Bu kişileri takip ediyoruz.", "Kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş." gibi ifadelerle bir kadını dolandırmaya çalıştığı öne sürülen Delil T'yi suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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