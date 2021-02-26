Eskişehir'de mahallelinin kurduğu barikat otomobil hırsızını yakalattı
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Eskişehir'de mahallelinin kurduğu barikat otomobil hırsızını yakalattı

26.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:43
Eskişehir'de mahallelinin kurduğu barikat otomobil hırsızını yakalattı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen kişi ile arkadaşı, vatandaşların çabası sonucu yakalandı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde park halindeki otomobili çaldığı iddia edilen kişi ile arkadaşı, vatandaşların çabası sonucu yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığını arayan Sorkun Mahalle Muhtarı Ahket Karan, kendisine ait park halindeki otomobilin kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden çalındığını ihbar etti.

Ekipler, İstanbul Maltepe Açık Cezaevinden izinli olarak çıkan G.Ö. ile iki arkadaşının kullandığı otomobilin, Gürleyik Mahallesi yakınlarında vatandaşlar tarafından tüp ve kömürlerle oluşturulan barikata çarparak kaçtığını belirledi.

Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, savcılıktaki sorgularının ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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