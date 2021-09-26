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Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki kişi bulundu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki kişi bulundu

Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki kişi, arama ve kurtarma ekiplerince yaralı bulundu.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaybolan 85 yaşındaki kişi, arama ve kurtarma ekiplerince yaralı bulundu.

Hamidiye Mahallesi'ndeki evinden dün öğle saatlerinde ayrılan A.Ö'den haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneği, Büyük Ayı Arama Kurtarma, İHH ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Kırsal alanda yaralı bulunan A.Ö, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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