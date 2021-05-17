ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
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ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de cadde ve sokaklar, saat 21.00'de başlayan kısıtlama nedeniyle kısa sürede boş kaldı.

ESKİŞEHİR'de cadde ve sokaklar, saat 21.00'de başlayan kısıtlama nedeniyle kısa sürede boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00'de başladı. Eskişehir'de polis önemli kavşaklarda tedbir alırken, kontrol noktaları oluşturuldu. Vatandaşların önlemlere uymasıyla cadde ve sokaklar kısa sürede boş kaldı. Kavşaklarda araçlar ve yayalar tek tek kontrol edilirken, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına uyulduğu gözlendi. Sokağa çıkma kısıtlaması sabah 05.00'de sona erecek.

ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
ESKİŞEHİR'DE CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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