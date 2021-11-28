Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için fırtına uyarısı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için kuvvetli rüzgar ve tam fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, söz konusu 4 ilde yarın saat 06.00'dan itibaren gün boyu hızı saatte 50 ila 80 kilometreyi bulması öngörülen kuvvetli rüzgar ve yer yer 70 ila 110 kilometre esmesi tahmin edilen tam fırtına bekleniyor.

Açıklamada, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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