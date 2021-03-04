Eskil ilçesinde Kovid-19 tedbirleri denetimi
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Eskil ilçesinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

04.03.2021 16:53 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:56
Eskil ilçesinde Kovid-19 tedbirleri denetimi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sıklaştırıldı.

Kovid-19 risk haritasına göre çok yüksek riskli kategoride bulunan Aksaray'da denetimler aralıksız devam ediyor.

Kent genelinde, İçişleri Bakanlığının "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi kapsamında 1500 kişilik ekiple denetim yapıldı.

Bu kapsamda Eskil-Eşmekaya kara yolunda İlçe Jandarma Karakolu ekipleri yol kontrolü yapıyor, ilçeye giriş ve çıkışlar denetliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacı Özkan

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