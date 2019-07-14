Eski TBMM Başkanı Kahraman: "15 Temmuz'da darbe olacağını hiç düşünemiyordum" (2)

ALİ KEMAL AKAN - Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "15 Temmuz'da bir darbe olacağını ben düşünemiyordum. Darbeler bitti diye düşünüyordum. Dolayısıyla darbe beklenmeden ortaya çıktı. Biz içeride düşünmüyorduk ama dışarıda farklı düşünüyorlardı. Dışarısı Türkiye'nin büyümesini istemez." dedi.

Darbe girişimi sırasında TBMM Başkanlığı görevini yürüten Kahraman, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Darbe girişiminin cuma günü yapıldığını, bu günün Genel Kurulun çalışma günleri arasında bulunmadığını dile getiren Kahraman, 15 Temmuz akşamı makamındaki işleri bitirdikten sonra TBMM Başkanlık Konutu'na geçtiğini, 21.30'dan sonra bir F-16'nın konutun çatısını uçururcasına geçtiğini anlattı. Televizyonda tankların 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü kapattığını gördüğünü söyleyen Kahraman, bu manzara üzerine "Eyvah, darbe oluyor" dediğini belirtti.

Kahraman, bu arada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla aradığını ancak ulaşamadığını aktardı.

"Gemimin başında olacağım. Milli iradeyi temsil ediyorum. Meclisi açacağım." diyerek konutunda abdestini aldıktan sonra şehit olmak üzere yola koyulduğunu ifade eden Kahraman, "Siyasi tarihi bildiğim için, darbeler, karşı duruşla önlenir diye bildiğim için görevimi yerine getirmem gerektiğine inandım. Ne bir partinin ne de bir grubun teklifi olmaksızın Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdım. Anadolu Ajansı ve TRT'ye, yarın meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyorum davetimi ilettim." diye konuştu.

"Gemiyi terk etmeyeceğim"

Gemiyi terk etmeyeceğini belirterek görevinin başında kaldığını, hiçbir yere de gitmediğini vurgulayan Kahraman, kendisini arayan milletvekillerine de Meclise gelmelerini söylediğini aktardı.

Genel Kurulu açtıktan sonra Başkanlık Divanında yer almak üzere gelen katip üye milletvekillerine, "Bu akşam başka bir akşamdır, bu tarihi bir toplantıdır, şimdi artık ay yıldız ve Türkiye var. Siyasi partilerin grup başkanvekillerini davet edeceğim." dediğini dile getiren Kahraman, Başkanlık Divanına AK Parti'den Mehmet Muş'u, CHP'den Özgür Özel'i, MHP'den ise Erkan Akçay'ı davet ettiğini aktardı.

Kahraman, bu sırada AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu ile CHP Grup Başkanvekili Özel arasında geçen bir diyaloğu da anımsattı. Kahraman, "Divan teşekkül ediyordu. Ahmet Gündoğdu Bey geldi, Özgür Özel Bey'e, 'Biraz sonra yayın organları gelir, çekim yaparlar, görüyorum ki ceketiniz yok, vücut ölçülerimiz aynı, ceketimi size vereyim:'dedi. Özgür Bey, 'olur' dedi ve ceketi giydi, ceketi giyerken 'Kaderde milli görüş gömleğini giymek de varmış.' dedi." ifadesini kullandı.

Genel Kurulda partinin kalktığını ve tam bir şuur oluştuğuna dikkati çeken Kahraman, herkesin milli duyguyu, demokrasiye bağlılığı ve darbe girişiminin yanlışlığını ifade ettiğini dile getirdi.

"Ordu kışlasında kalacak"

Siyasi tarihi yakından bildiğini, 1960 darbesinde üniversitede olduğunu anlatan Kahraman, çeşitli isimler altında 15 Temmuz'a kadar 16 darbe teşebbüsünün bulunduğunu 15 Temmuz'un ise 17'nci girişim olduğuna işaret etti.

Askerin, geldiği merkezi yönetimde de mahalli yönetimde de muvaffak olamadığının altını çizen Kahraman, "Asker kışlasında olacak. Ordu muazzez bir ocaktır. Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Ordu kışlasında kalacak. Kışladan ikide bir çıkmayacak." dedi.

"Türkiye'de bir darbe olacağına ihtimal vermedim"

Kahraman, Türkiye'de bir darbe olacağına ihtimal vermediğini belirterek, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da bir darbe olacağını hiç düşünemiyordum. Darbeler bitti diye düşünüyordum. Dolayısıyla darbe beklenmeden ortaya çıktı. Biz içeride düşünmüyorduk ama dışarıda farklı düşünüyorlardı. Dışarısı Türkiye'nin büyümesini istemez.

1950-1960 arasında Türkiye 4 misli büyüdü. Sonra küt diye bir darbe geldi. Ne zaman ki Türkiye uçuşa geçiyor, tam havalanacağı noktada bir darbe daha geliyor. 'Tekrar olmaz' diye düşünülürken, dışarısı organizeyi yapmış ve bir hain bulmuş Pensilvanya'da. O hain, bu kadar okulu yapacak idare edecek, bu kadar ülkelere okul koyacak, banka kuracak, basını olacak, dergileri, yayınları olacak... Kendinin işi değil bu. Bu organize bir iş. Şimdi keşke vicdanı harekete geçse de dese ki, 'Ey millet, ey dünya af dileyemem, yaptığım çok büyük suç. Tövbe de edemem, tövbe ötesi bir hadise ile karşı karşıyayım. İtiraf ediyorum ki bir başkası aldanmasın, aldatıldım ve kullanıldım. Bunu bugün demesi lazım. Yine demiyor."

"Senaryoyu hazırlayanların hesap edemedikleri, milli ruh oldu"

ABD'nin eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'in, "Amerika olarak biz büyüğüz, içimizdeki hainleri bulur öldürürüz, dışarıdaki hainleri bulur kullanırız." sözünü aktaran Kahraman, şunları söyledi:

"Senaryoyu hazırlayanların hesap edemedikleri, bu milli ruh oldu. Eski darbelerden mülhem, 'darbeyi yaparız millet de uyar.' dediler. Eski darbeler sabaha karşıdır. Dört saat önceye alındı. Niye? Dönemin Genelkurmay Başkanı şimdiki Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, 'Garnizonlardan kara ya da hava hiçbir vasıta havalanamayacak hareket edemeyecek.' emrini verince, 'Deşifre olduk, rütbelerimiz gitmeden harekete geçelim.' diye erkene aldılar. En büyük hesap sahibi Cenabıhak."

"Programlarında Meclisin bombalanması yoktu"

"Meclisteki beraberlik müthiş panikleme yaptı hainlerde. Hatta o geceki birlik beraberlik tablosu, 7 Ağustos'ta Yenikapı'da gerçekleşen mitingin, meydanlarda bütün partilerin bir araya gelişinin temelini oluşturdu." diyen Kahraman, darbe teşebbüsünde bulunan hainlerin, işgalcilerin böyle bir şey beklemediğini dile getirdi.

Kahraman, 15 Temmuz'daki darbe girişimine kadar Meclisin herhangi bir şekilde bombalanmadığını belirten Kahraman, "Programlarında Meclisin bombalanması yoktu. 02.23 gibi ilk bomba atıldı Meclise; bir tane ön bahçeye bir tanesi de Genel Kurulun bir kaç metre yanına atıldı." şeklinde konuştu.

İsmail Kahraman, 15 Temmuz gecesi yaşanan birlikteliğin devam etmesi gerektiğinin altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Parmakların isimleri başkadır ama hepsi bilekte birleşir. Bu ayrılık ve gayrılığın ortadan kalkması gerekir. Siyaset bir hizmet yeridir, düşmanlık yeri değildir. O gecenin verdiği büyük dersler var. Bu derslerden biri de bizim birlik ve bütünlüğümüzdür. Bir diğeri de şehitlik duygusudur."

Halkın, o gece devletine sahip çıktığını belirten Kahraman, millet olarak çok büyük bir imtihan verildiğini vurguladı. 15 Temmuz gecesinde beraberlik şuurunun doğduğuna dikkati çeken Kahraman, "Bu birliği kaybetmemeliyiz. Su uyur düşman uyumaz. Birlik ve beraberlik içerisinde, 15 Temmuzların olmayacağı, akıllardan geçmeyeceği günlere Allah kavuştursun. Allah, 251 şehidimize rahmet eylesin, gazilerimize şifa nasip eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA