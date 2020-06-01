Eski Bakan Arslan'a hakaretten 5 kişiye 37 bin lira ceza
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Eski Bakan Arslan'a hakaretten 5 kişiye 37 bin lira ceza

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden 5 kişiye toplam 37 bin 160 TL adli para cezası verildi.

Eski Bakan Arslan'a hakaretten 5 kişiye 37 bin lira ceza
01.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 12:02

AK Parti Kars Milletvekili ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden 5 kişiye toplam 37 bin 160 TL adli para cezası verildi.

Eski Bakan Ahmet Arslan, sosyal medya üzerinden son 3 yıl içerisinde kendisine hakaret eden kişilerden şikayetçi oldu. Arslan'ın şikayetçi olduğu 5 sanığın davası sonuçlandı. Ahmet Arslan'a 'hakaret' suçundan Bursa 18'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Erhan Doğangün, Ankara 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Recep Ali Yarıcı 7 bin 80'er lira adli para cezasına mahkum edildi ve cezaları ertelenmedi. Aynı suçtan Erzurum 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sadrettin Sade, Ankara 24'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde davası sonuçlanan Hüdayi Kaya da yine 7 bin 80'er lira, Ordu 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Erhan Aybastı ise 8 bin 840 lira adli para cezası ile cezalandırıldı. Bu 3 sanığa verilen cezada hükmün açıklanması ise 5 yıl süreyle ertelendi. 

Sosyal medyada kullanılan 'hakaret' içerikli beyanlar nedeniyle açtığı davaların sonuçlandığını vurgulayan Ahmet Arslan, "Öncelikle belirtmek isterim ki; Kars'ımıza, milletimize ve ülkemize hizmet ederken yaptığımız tüm işler ve emeklerimiz; bununla birlikte varsa eksikliklerimiz ile ilgili doğru bilgiye dayalı olarak yapılan eleştiriye saygım var. Ancak sosyal medya üzerinden eleştiri boyutunu aşan, siyasi ve insani saygıdan yoksun ve kişisel ahlak kurallarını çiğneyen hakaret içerikli beyanların; normal hayatta yapılan hakaretler gibi cezasız kalmadığının bilinmesini ve kimsenin mağdur olmasını istemediğimi, siyasi hayatın ancak saygı temelinde işlediği konusunda hassasiyetimin her daim devam ettiğini ve aksinin gerek hukuksal çerçevede gerekse toplum düzeninde yeri olmadığını özellikle belirtmek isterim. Hukuksal boyutta avukatım tarafından takip edilen bir kısım dosyalarımızın sonuçları ayrıntılı olarak kamuoyunun bilgilerinize sunulmuştur. Yargılaması süren dosyalarımız da aynı özen ve kararlılıkla takip edilmeye devam edilmektedir" dedi.

Kaynak: DHA

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