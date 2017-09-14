Eşim 'Susadım Acıktım' Diyebilse İyileşti Sayacağım"

TUĞBA YARDIMCI - Hayatını yatağa bağımlı sürdüren eşine yaklaşık 5 yıldır adeta bebek gibi bakan Trabzonlu eski milli boksör Abidin Genç, "Eşim 'susadım acıktım' diyebilse ben onu iyileşti sayacağım." sözleri ile 22 yıllık hayat arkadaşının ayağa kalkacağı günü umutla bekliyor.



Eski milli boksörün 42 yaşındaki eşi Şükran Genç, 2012 yılında Bursa'daki evinde aniden rahatsızlandı. Genç'in duran kalbi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesiyle yeniden çalıştırıldı. Kalp durmasına bağlı bilinç kaybı gelişen Genç, yaklaşık bir yıl hastanede yoğun bakım servisinde tedavi gördü.



Tedavinin ardından aile, bilincinin açılmasının ardından hayatını yatağa bağımlı sürdüren Şükran Genç'e yakınlarının da yardımcı olacağı düşüncesiyle memleketi Trabzon'un Dernekpazarı ilçesine yerleşti.



Gündüz eşine bakan Abidin Genç, gece de ailesinin geçimini sağlamak için çay fabrikasında çalışıyor.



"Eşime bakmak boynumun borcu"



Eski milli boksör 46 yaşındaki Abidin Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk görüşte aşık olduğu eşiyle mutlu bir hayat yaşadığını ve üç erkek çocuk sahibi olduklarını söyledi.



Genç, rutin tedavisi süren eşinin bakımıyla kendisinin ve çocuklarının ilgilendiğini ifade ederek, "Gündüzleri eşime ben bakıyorum. İnşaatlarda çalışıyordum ancak yaklaşık iki aydır çay alım fabrikasındayım. Gece vardiyasında olduğum için geceleri eşimin bakımıyla 16 yaşındaki oğlum ilgileniyor." dedi.



Kimin başına ne zaman neyin geleceğinin bilinmediğine dikkati çeken Genç, "Ne yapalım bizim başımıza da bu olay geldi. Eşim yıllarca bana ve çocuklarımıza titizlikle baktı, şimdi ise sıra bizde. Evlilikte iyi gün de kötü gün de var." diye konuştu.



Genç, 22 yıllık hayat arkadaşına bakmanın boynunun borcu olduğunu dile getirdi.



Eşinin yeme içme, temizlik gibi tüm ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olan Genç, şöyle devam etti:



"Eşime adeta bebek gibi bakıyoruz. Allah razı olsun, kendisi sağlıklıyken hiçbir eksiğimiz olmadı. Anneliğin gereğinin fazlasını yaptı bizim için. İnşallah zamanla iyileşecek. Doktorlar da biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söylüyor. Derdi veren Allah, dermanı da verecek inşallah. Hanımımın ömrü bir saatte bile olsa 'çocuklarımla birlikte mutlu şekilde yaşattım' diyebilmek için gayret ediyorum. İhtiyaçlarını söyleyebilse o bile bana yeter. Eşim 'susadım acıktım' diyebilse ben onu iyileşti sayacağım. Konuşamıyor ve bilinç bulanıklığı tam olarak düzelmediği için de bazen bizlerin kim olduğunu karıştırıyor."



"Antrenörlük yapmayı çok istiyorum"



Abidin Genç, 1987 yılında başladığı boksu 1995'te eşinin isteğiyle bıraktığını söyledi. Milli takım formasını 117 defa giydiğini ve gençler kategorisinde dünya şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda uluslararası müsabakada dereceleri bulunduğunu belirten Genç, yıldız milli takımında bir yıl antrenörlük yaptığını ifade etti.



Genç, antrenörlük belgesinin, gerekli işlemleri zamanında yaptırmadığı için geçerliliğini kaybettiği bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:



"Antrenörlük yapmayı çok istiyorum. Yeniden antrenör belgesi alabilmek için antrenörlük kursuna katılmam lazım ancak eşimin durumu dolayısıyla katılamıyorum. Hastamı, çocuklarımı bırakıp il dışında 12 gün kursa gidecek durumum yok. Bu nedenle yetkililerden, yeniden antrenörlük belgesi alabilmem için bana kolaylık sağlamalarını istiyorum. Gönlümde yatan iş, genç boksörlerin eğitimine yardımcı olmaktır."



Evde bakım desteğinden yararlandıklarını dile getiren Genç, sağlanan bu imkan dolayısıyla devlet yetkililerine teşekkür etti.