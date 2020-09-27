Esenyurt'ta taksi durağındaki silahlı kavgaya ilişkin 5 kişi gözaltına alındı

Esenyurt'ta taksi durağında çıkan kavgada 3 kişinin öldürülmesi 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta taksi durağında çıkan kavgada 3 kişinin öldürülmesi 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Eylül'de Esenyurt Meydanı'ndaki bir taksi durağında iki grup arasında çıkan sopalı ve silahlı kavgada Cengiz Dayanmaz, Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk'ün öldürülmesi, 4 kişinin de yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan ekipler, olaya karışan 5 kişinin kimliklerini tespit etti.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 2'sinin hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tüfek ile 2 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış