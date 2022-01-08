Esenyurt'ta çevreci eldiven üretiyorlar

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ÜRETTİĞİ eldivenlerle hem çevreci hem de dışa bağımlı olmayan bir fabrika kuran iş insanı Feyyaz Özay, "Ürettiğimiz eldivenle özellikle sağlık sektöründe kullanılan Nitril eldivene göre yüzde 50 daha ucuz olmasının yanında, aynı zamanda yerli ve milli kaynaklarla elde edildiği için bu alanda dışa bağımlılığı büyük oranda ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Esenyurt'ta 10 milyon Euro bütçeyle kurduğu fabrikada 40'ın üzerinde çalışanıyla TPE/TPU malzemeden ürettiği eldivenlerle Türkiye'de ve Dünya'da ilk olma özelliğini taşıyan Reflex Plastik ve Ambalaj Sanayi Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Özay, pandemi süreciyle birlikte başlayan çevreci eldiven macerasını anlattı.

Tamamen milli mühendislik ve yerli kaynakları kullanarak kurmuş oldukları TPE/TPU malzemeden eldiven üretim fabrikasının kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında pazar bulduğuna dikkat çeken Özay, "Türkiye'de ilk defa ve kendi AR-GE'miz ile ürettiğimiz eldiven ile sektörde öncü olmaktan büyük onur duyuyoruz" şeklinde konuştu.