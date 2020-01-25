Esenyurt'ta bir kişi evinde ölü bulundu
Esenyurt'ta 76 yaşındaki Mustafa Çilingir evinde ölü bulundu.
Esenyurt'ta 76 yaşındaki Mustafa Çilingir evinde ölü bulundu.
Üçevler Mahallesi 889. Sokak'taki bir binanın bodrum katında oturan Mustafa Çilingir'in evinden koku gelmesi üzerine komşuları, polise haber verdi.
Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir vasıtasıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, hareketsiz şekilde yatan Mustafa Çilingir'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Çilingir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.