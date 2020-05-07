Esenyurt Belediyesi sosyal yardımları artırdı

Esenyurt Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere ulaştırılan gıda kolilerine ek olarak 3 litre doğal süt ve 1 kilogram kaşar peyniri de dağıtmaya başladı.

Esenyurt Belediyesi, sosyal yardım alan ailelere ulaştırılan gıda kolilerine ek olarak 3 litre doğal süt ve 1 kilogram kaşar peyniri de dağıtmaya başladı.

Belediyenden yapılan açıklamaya göre, gıda kolisi alan ailelere, süt ve kaşar peyniri de verilmeye başlandı. İlk etapta sosyal yardım alan 60 bin aileye verilecek süt ve kaşar peyniri yardımları, kuru gıda yardımları gibi artarak devam edecek.

Soğuk zincir gerektiren süt ve kaşar peyniri dağıtımı için araçlar özel olarak dizayn edildi. Gıda yardımı alan ailelere evlerinde teslim edilecek süt, çiftlikten alınarak soğuk zincir kırılmadan pastörize olarak hazırlandı.

İlk süt dağıtım aracını bizzat uğurlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yaptığı açıklamada kaliteli ve sağlıklı ürünlerle sosyal yardımların artarak devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA