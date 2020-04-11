Esendere Belediyesinden 500 aileye gıda yardımı Hakkari'nin Esendere Belde Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle beldeye bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden 500 aileye gıda yardımında bulundu.

Hakkari'nin Esendere Belde Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle beldeye bağlı köy ve mahallelerde ikamet eden 500 aileye gıda yardımında bulundu.

İlçe merkezine 41 kilometre uzaklıktaki beldede, belediye ekipleri, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmasını sürdürüyor.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, yaptığı açıklamada, beldeye bağlı 4 mahalle ile 12 köyde ikamet eden ailelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:

"Bunun üzerine 500 paket gıda paketimizi hazırladık. Dün 270 haneye yardımda bulunduk. Bu gün de hava şartları elverirse 230 haneye de bu yardımı yapacağız. Bütün imkanlarımızı halkımıza seferber etmeye devam edeceğiz. Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ederiz"

Belde sakinlerinden Süleyman Altınoluk da belediyenin yardımlarının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: AA