Erzurum Refah'tan esnaf turu
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Erzurum Refah'tan esnaf turu

Erzurum Refah'tan esnaf turu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, teşkilat yöneticileriyle birlikte esnaf turuna çıktı.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, teşkilat yöneticileriyle birlikte esnaf turuna çıktı. Erzurum'da çarşı-pazar gezerek esnafı ziyaret eden ve Yeniden Refah Partisi'nin plan ve programlarından bahseden Fatih Kaylı, kalkınma odaklı yönetim anlayışına vurgu yaptı.

Yeniden Refah Partisi'nin, borçlanmadan ve üreterek kazanmaya yönelik bir yönetim tarzını ilke edindiğini anlatan Fatih Kaylı, "Esnafımızın, işçimizin, memurumuzun, çiftçimizin, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerimizin, kısacası toplumun tüm kesimleri ve katmanlarının borç batağında yüzdüğünü hepimiz biliyoruz. Bu düzen değişmediği sürece, bu döngü de değişmeyecek. Ama biz Yeniden Refah Partisi olarak, sömürüye dayalı ekonomi düzenini değiştirmeye kararlıyız. Kendi öz kaynaklarımızı kullanmak suretiyle insanımıza iş olanakları sunmak ve kazandırmak için geliyoruz. Esnafımızın mali durumunu düzeltmek, refah seviyesini yükseltmek ve kalkındırmak için geliyoruz. İşletmelerimizi canlandırmak, üretime yönlendirmek, güçlendirmek ve büyütmek için geliyoruz. Üstelik biz bunu borçlanarak yahut borçlandırarak da yapmayacağız. Biz bu hedeflerimizin hepsine kendi öz, milli ve yerli kaynaklarımızla ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Esnaf ziyaretinde işletmecilerin beklenti, talep ve görüşlerini de dinleyen Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, "Türkiye'nin ekonomik büyüme ve gelişme kaydettiği her dönemde kesinlikle Milli Görüş'ün izleri vardır. Milli Görüş anlayışı dışındaki hiçbir yaklaşım bu ülkeyi selamete ve rahata çıkartamayacaktır. Bu kadrolar bunu geçmişte başardı, bundan sonra da başarabilecek güçtedir. Çünkü bizim yürüdüğümüz yol da bellidir, bıraktığımız iz de bellidir, tuttuğumuz söz de bellidir" dedi.

Esnaftan üye olmak isteyenleri de Yeniden Refah Partisi saflarına katan Başkan Kaylı, Erzurum'da her geçen büyüdüklerini ve güçlerine güç kattıklarını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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