Erzurum'da yapılacak Şehitler ve Söylemez barajları çiftçiye nefes aldıracak

KÖPRÜKÖY, ERZURUM (AA) - Erzurum'un Narman ve Köprüköy ilçelerinde yapılacak Şehitler ve Söylemez barajları tamamlandığında çiftçilerin yüzünü güldürecek.

DSİ 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, beraberindeki kurumun genel müdürlüğünden gelen yöneticileriyle, Narman Şehitler Barajı'na geldi.

Tamamlandığında 47 bin 60 dekar tarım arazinin sulanmasına hizmet edecek bu baraj şantiyesindeki çalışmaları inceleyen Yavuz ve beraberindekiler ilgililerden baraj inşaatında gelinen seviye hakkında bilgi aldı.

Yavuz ve beraberindekiler daha sonra yatırım programında yer alan Köprüköy Söylemez Barajı aks yerinde inceleme yaparak yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yavuz, yatırımları faydaya dönüştürmek için yoğun tempo içinde olduklarını anlattı.

Ziyareti hakkında bilgi veren Yavuz, "Temelden yüksekliği 76,9 metre ve su depolama kapasitesi 12,06 milyon metreküp olan Narman Şehitler Barajı şantiye sahasını Ankara'dan gelen teknik ekibimizle inceledik. Bu barajın faaliyete geçmesiyle inşallah bölgedeki çiftçimiz rahat nefes alacak. Bu bilinçle çalışma tempomuzu artırma gayreti içerisindeyiz." ifadesini kullandı.

Söylemez Barajı'nın da önemine vurgu yapan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bölge müdürlüğümüz yatırım programında yer alan Söylemez Barajı, Aras Nehri'nin 1733 metre kotunda inşa edilecek, temelden yüksekliği 105 metre olacak. 1 milyar 290 milyon metreküp su depolayarak 220 milyon kilowatt enerji üretip Aşağı ve Yukarı Pasinler ovalarında 349 bin 690 dekar tarım arazisini sulayacak Söylemez Barajı aks alanını da inceledik. Bölge insanımız uzun yıllar bu barajın hayalini kuruyordu. İnşallah en kısa sürede bu hayali gerçekleştireceğiz."

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri

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