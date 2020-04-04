Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
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Zonguldak, Erzurum, Aşkale, Polis

Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması ardından Erzurum Aşkale Polis Kontrol Noktasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

04.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:30
Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

ERZURUM - Korona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların 15 gün süreyle yasaklanması ardından Erzurum Aşkale Polis Kontrol Noktasında araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan son kararlar doğrultusunda gece yarısından itibaren Erzurum'u çevre illere bağlayan tüm güzergahlar polis ekipleri tarafından araç trafiğine kapatıldı.

İçişleri Bakanlığının şehir giriş ve çıkış tedbirleri ile yaş sınırlamasına ilişkin hazırladığı genelgeden sonra Erzurum Polis Kontrol Noktalarında araçlar uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu.

Aşkale Polis Kontrol noktasına gelen araçlarda ki vatandaşların polisler tarafından ateşleri ölçüldükten sonra izin belgeleri kontrol edilerek kente alındı. İzin belgesi bulunmayan vatandaşlar ise geri çevrildi.

Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Kaynak: İHA

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Erzurum'da araçlar kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
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