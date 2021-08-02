Erzincan'da ruhsatsız tabanca ile av tüfekleri bulunduran şüpheliye para cezası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da ruhsatsız tabanca ile av tüfekleri bulunduran şüpheliye para cezası

Erzincan'da ruhsatsız tabanca ile av tüfekleri bulunduran şüpheliye para cezası
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran şüpheliye 2 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Erzincan'da ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran şüpheliye 2 bin 832 lira idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına ekipleri, Refahiye ilçesinde bir şahsın evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli İ.K'ya ait evde arama yapan ekipler, 1 ruhsatsız Smith Wesson tabanca, 1 Blow F92 marka kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 82 tabanca fişeği ele geçirdi.

Silah ve fişeklere el koyan jandarma ekipleri, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri bulunduran İ.K'ya toplamda 2 bin 832 lira idari para cezası uyguladı.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Milyon takipçisi olan TikTok fenomeni Anthony Barajas, kız arkadaşıyla gittiği sinemada gözünden vurularak öldürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Prens William Çağatay Akman
Spor Can Bartu Mete Gazoz Fatih Terim Hakan Reçber Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da ruhsatsız tabanca ile av tüfekleri bulunduran şüpheliye para cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 22:14:55. #1.16#

title