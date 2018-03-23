Erzincan'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü
Erzincan'da, çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Erzincan'da, çalıştığı inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Muharrem Dayan (42), dengesini kaybederek 5 metre yüksekten beton zemine düştü.
Arkadaşlarının durumu bildirmesiyle Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldıran Dayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dayan'ın cesedi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.