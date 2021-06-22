Erzincan Belediyesi Katkıları ile Covid-19 Hastaları İçin Akıllı Bileklik Üretildi
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Erzincan Belediyesi Katkıları ile Covid-19 Hastaları İçin Akıllı Bileklik Üretildi

Erzincan Belediyesi Katkıları ile Covid-19 Hastaları İçin Akıllı Bileklik Üretildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Erzincan Belediyesinin katkıları ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri tarafından Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretildi.

Erzincan Belediyesinin katkıları ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri tarafından Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik Elektronik Bölümü öğrencileri Alihan Yaşayan, Ece Gizem Aytemiz, Furkan Kurt, İrem Naz Demireğen ve Mine Nur Conker'in Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ danışmanlığında yürüttükleri lisans bitirme projeleri kapsamında karantina sürecindeki Covid-19 hastalarının takibi ve hastaların karantina süreçlerini en doğru şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla Erzincan Belediyesi katkıları ile hasta takip bilekliği ürettiler.

Akıllı bileklik üretimini gerçekleştiren öğrenciler Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Aksun; "Belediyemizin katkılarıyla Covid-19 Hastaları İçin Akıllı Bileklik Üreten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri bizlere ziyarette bulundu. Değerli hocalarımızı ve kıymetli kardeşlerimizi bu başarılı çalışmalarından dolayı kutluyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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