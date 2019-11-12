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Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.

12.11.2019 15:04 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:04
Ersun Yanal, gözünden operasyon geçirdi

Teknik Direktörü , gözünden küçük çaplı bir operasyon geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Yanal'ın gözünden geçirdiği operasyon nedeniyle birkaç gün istirahat edeceği kaydedildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına bu akşam teknik direktör Ersun Yanal'dan yoksun başlayacak.

Kaynak: AA
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