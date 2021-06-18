Ersoy'dan Nursaçan'a nezaket ziyareti
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Ersoy'dan Nursaçan'a nezaket ziyareti

Ersoy'dan Nursaçan'a nezaket ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti. Ziyarette, ekonomi ve üretimle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'un Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaretinde Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Ali Yaprak da yer aldı. Başkan Nursaçan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek OSB'de yaptıkları ve yapacakları yatırımlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Ziyarette pandemi dönemi nedeniyle sanayi ve üretime sağlanan destekler de gündeme geldi. OSB başkanı Tahir Nursaçan, bu desteklerin başta büyüme ve ihracat olmak üzere ekonomik verilere etkisiyle ilgili bilgiler verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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