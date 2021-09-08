Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Türkiye ile diyaloğa hazırız"
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Türkiye ile diyaloğa hazırız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Türkiye ile diyaloğa hazırız" Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz.

- Ermenistan Başbakanı Paşinyan: "Türkiye ile diyaloğa hazırız"

ERİVAN - Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz. Biz böyle bir diyaloğa hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, başkent Erivan'da düzenlenen hükümet toplantısında Türkiye ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkiler konusunda yaptığı son açıklamayı hatırlatan Paşinyan, "Bu açıklamalarda Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşmesi, Ermenistan-Türkiye demiryolu ve karayollarının yeniden açılması konusunda diyalog fırsatı görüyoruz. Biz böyle bir diyaloğa hazırız" dedi. Başbakan Paşinyan, "Genel olarak bölgemizi batıyı doğuya, kuzeyi güneye bağlayan bir kavşak haline getirmekten bahsediyoruz" ifadelerini kullanarak Rusya'nın bu süreci aktif olarak destekleme konusunda istekli olduğunu, Avrupa Birliği (AB), Fransa ve ABD'nin de bu süreçle ilgilendiğini dile getirdi.

"Kendimizi bu sorunu çözmekten sorumlu görüyoruz"

"Bölgedeki barış ve istikrar bizim uzun vadeli stratejimizdir" diyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan, "Kendimizi bu sorunu çözmekten sorumlu görüyoruz. Barış, istikrar ve iş birliğinin ilan edilebilmesi kolay ve arzu edilen hedeflerdir. Ancak bunların gerçekleşmesi makul, pragmatik çabalar gerektirir ve Ermenistan da bu tür çabalara hazırdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Ermenistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ağustos'ta Bosna-Hersek ve Karadağ ziyareti dönüşü bir gazetecinin Ermenistan ile ilişkilere dair sorduğu soruya verdiği yanıtta, "Bölgemizde yeni, yapıcı yaklaşımlara ihtiyaç var. Görüş ve beklenti farklılıkları bulunsa da, birbirinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı dahil, güven temelinde iyi komşuluk ilişkileri geliştirmek için samimi bir çaba göstermek sorumlu bir hareket tarzı olacaktır. Yakın tarih, husumet kaynağı olmamalı, sürdürülebilir barış ve birlikte yaşama için yapıcı adımlar atılmalıdır. Tek taraflı suçlamalar yerine ileri bakan, gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalıdır. Bu yönde ilerlemeye hazır olduğunu beyan eden bir Ermenistan hükümeti ile ilişkilerimizi kademeli olarak normalleştirmek için çalışabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

"Bölgede demiryollarının, otoyolların yapılması gerekiyor"

Erdoğan, "Artık barış ve istikrarı kalıcı hale getirip, ekonomik kalkınma ve bölgesel iş birliği şartlarını sağlamalıyız. Benzer anlayışla Azerbaycan da kapsamlı bir barış anlaşması için Ermenistan ile müzakereler başlatmayı öneriyor. 9 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyonda mutabık kalındığı üzere tüm bölgenin birbirine bağlanması suretiyle güney Kafkasya'yı dönüştürecek yeni fırsatlar doğacaktır. Bu tarihi fırsatı iyi kullanmak isteyen tüm taraflarla çalışmaya hazırız. 5'li ya da 6'lı bir platform önerimiz ortada. Bu platformun içinde Türkiye, Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan var. Hatta biz dedik ki bunun içerisine Gürcistan'ı da koyalım. Eğer bu platform bu şekilde kabul edilmiş olsa öyle zannediyorum ki bölge çok daha rahatlayacak. Çünkü bölgede demiryollarının, otoyolların yapılması gerekiyor. Bu platform olduğu takdirde bu yollar, gönülleri de birbirine bağlayacaktır" demişti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Türkiye ile diyaloğa hazırız'
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Türkiye ile diyaloğa hazırız'
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Türkiye ile diyaloğa hazırız'
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: 'Türkiye ile diyaloğa hazırız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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