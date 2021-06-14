Erling Haaland neden yok? Halaand EURO 2020'de neden yok?

Son dönemin yükselen değerleri arasında yer alan ve adını sıkça duyduğumuz Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, son günlerde hangi takıma transfer olacağı konuşulurken, en çok merak edilen konular arasında EURO 2020'de olmaması da yerini aldı. Erling Haaland neden yok? Halaand EURO 2020'de neden yok?

Son oynanan Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olan ve her geçen gün dünyanın en iyi isimleri ve kulüpleriyle ismi birlikte anılmaya başlayan Erling Haaland'ın neden EURO 2020'de olmadığı internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Erling Haaland'ın EURO 2020'de neden oynamadığı ile ilgili detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

HALAAND EURO 2020'DE NEDEN YOK?

Borussia Dortmund'u adeta sırtında taşıyan Erling Haaland'ın milli takım performansıyla eleştirilere maruz kalmıştı.Erling Haaland, Martin Ødegaard ve eski Trabzonspor oyuncusu Alexander Sörloth, Norveç forması altında varlık gösteremedi ve Norveç EURO 2020 vizesi alamadı. Bu nedenle Haaland, Sörloth, Ødegaard gibi yıldız isimleri Euro 2020'de izleyemiyoruz.