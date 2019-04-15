Erken doğan bebeği taşıyan ambulans otomobile çarptı: 1'i bebek 2 kişi yaralandı

Otomobil sürücüsü ve küvezdeki bebek olay yerine çağrılan başka bir ambulansla hastaneye kaldırıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde erken doğan ve küvezde bulunan bir bebeği taşıyan ambulans, otomobil ile çarpıştı. Ambulansta bulunan bebek ve otomobil sürücüsü çağrılan bir başka ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Narlı kavşağında sürücü ve plakaları öğrenilemeyen ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine çağrılan sağlık ve kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarıldı.

Cep telefonu ile görüntülenen kaza sonrasında yaralan sürücü ve küvezde bulunan 6 aylık bebek, olay yerine çağrılan başka bir ambulans ile hastaneye gönderildi.

Kaynak: İHA