Erkekler bu kez kadınlar için yürüdü

24.11.2019 14:04 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:10

Eskişehir'de bir araya gelen onlarca erkek, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.



Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte bu kez onlarca erkek bir araya geldi. Eskişehir Ulus Anıtı'nda başlayan yürüyüşte; erkekler pankart, düdük ve sloganlarla kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Kadınlar ise alkışlarla yürüyüşü destekledi. Yürüyüşe, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celallettin Kesikbaş, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Yılmaz Karaca'nın yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



"Bu eylemin eyleyeni erkekse, biz de erkeğin yürümesi lazım dedik"



Etkinlik hakkında konuşan Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Nuran Yenilmez, her sene düzenlenen bu etkinliklere farklı bir boyut kazandırmak istediklerini vurgulayarak, "Bu yıl farklı bir etkinlik yapalım istedik. Her yıl, kadına şiddet artarak zaten var ama kadına şiddeti yine kadınlar konuşuyor. Kadınlar haykırıyor, kadınlar hayır diyor. Bu eylemin eyleyeni erkekse, biz de erkeğin yürümesi lazım dedik ve böyle bir etkinliğe öncü olduk. İnşallah bu bütün uluslararası camiada hareketimiz bir ilk olur ve kadına şiddete daha etkili bir şekilde 'dur' diyebiliriz. Her türlü şiddete 'dur' demek için buradayız" ifadelerini kullandı.



"Bu yürüyüşe katılma ihtiyacı hissettim"



Yürüyüşe katılan vatandaşlardan İsmail Gedik, kadınların erkekleri yürütmesinin çok anlamlı olduğunu dile getirdi. Bu tür yürüyüşleri desteklediklerini ifade eden Gedik, "Bugün burada bulunmamızın nedeni kadınlara yönelik şiddeti protesto etmek. Bunun anlamını bütün insanlara duyurabilmeyi amaçlıyoruz. Ben de bir kız evlat sahibi vatandaş olarak bu yürüyüşe katılma ihtiyacı hissettim. Bu tür yürüyüşleri destekliyoruz. Kadınların erkekleri yürütmesi de çok güzel bir anlam taşıyor. Kadınlar aslında haklarını korumak için kendileri yürüyüş yapıyorlar ama bu konuda erkekleri yürütebilmeleri bu etkinliğin başarılarından birisi bence. Erkekler burada kadınların vesilesiyle sokağa çıkıyorlar. Kadınlar, Kurtuluş Savaşı'nda da olduğu gibi kadınlar her zaman erkekleri motive etmesini harekete geçirmesini biliyorlar. Bu da aslında bizim geçmişten gelen köklerimiz hakkında kadınların ne kadar etkili olduklarını gösteren durumlardan birisi" şeklinde konuştu.



"Gençlerin bu alanlarda daha da aktif olmasını istiyoruz"



Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Ferit Can Fidan ise kendi gibi gençlerin bu alanlarda aktif olmasını istediklerini belirterek, "Böyle uygulamaların gençlerin arasında da yaygın olmasını istiyoruz. Bu uygulama bizim için çok önemli. İnşallah daha da ileriye gider. Gençlerin de bizim gibi bu alanlarda daha da aktif olmasını istiyoruz. Farkındalığın artmasını diliyoruz. Kadına ve çocuğa karşı şiddete hayır demek istiyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA