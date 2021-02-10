Ergene'de geri dönüşümden elde edilen gelirle engelliler için 30 tekerlekli sandalye alındı
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Ergene'de geri dönüşümden elde edilen gelirle engelliler için 30 tekerlekli sandalye alındı

10.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:31
Ergene'de geri dönüşümden elde edilen gelirle engelliler için 30 tekerlekli sandalye alındı

Ergene ilçesinde geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan 30 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Ergene ilçesinde geri dönüşümden elde edilen gelirle alınan 30 tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek.

Türkiye Sakatlar Derneği ile Ergene Belediyesi, ilçenin tüm mahallelerine geri dönüşüm kutuları yerleştirdi.

Burada toplanan kıyafetler geri dönüşüme gönderiliyor ya da ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirle engelliler için tekerlekli sandalye satın alınıyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz ve TSD Çorlu Şubesi Başkanı Canan Naciye Yurdseven tarafından, geçen yıl ekim ayında imzalanan protokol gereğince toplanan eski kıyafet, ayakkabı, çanta ve giyim aksesuarlarının geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi.

Protokol kapsamında engelli vatandaşlara teslim edilmek üzere 10'u akülü 20'si klasik olmak üzere toplam 30 tekerlekli sandalyenin Türkiye Sakatlar Derneği tarafından ilçedeki ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırılmak üzere kendilerine teslim edildiğini ifade eden Yüksel, "Vatandaşlarımız kullanmadıkları ya da kullandığı eskiyen kıyafetlerini giyim kutularına bırakacak. Kumbaralar belirli aralıklarla görevliler tarafından boşaltılıyor ve halen kullanılabilir durumda olanlar ihtiyaç sahibi engellilere ulaştırılıyor diğerleri ise geri dönüşüme kazandırılıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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