Ergani'de otomobil yol ortasındaki 2 ineğe çarptı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otomobil yol ortasından geçen 2 ineğe çarptı.
23.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:58
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otomobil yol ortasından geçen 2 ineğe çarptı.
Alınan bilgiye göre, Ergani- Dicle kara yolunda B.A'nın kullandığı 81 DL 335 plakalı otomobil aniden yola çıkan 2 ineğe çarptı.
Kazada sürücü B.A. ve 2 inek yaralandı, otomobil ağır hasar gördü.
Yaralanan B.A. Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Vatandaşlar başıboş bırakılan hayvanların kazaya sebebiyet verdiğini belirterek önlem alınmasını istedi.
Kaynak: AA