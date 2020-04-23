Ergani'de otomobil yol ortasındaki 2 ineğe çarptı
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Diyarbakır, Ergani, Dicle, Güncel, Haber

Ergani'de otomobil yol ortasındaki 2 ineğe çarptı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otomobil yol ortasından geçen 2 ineğe çarptı.

23.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:58
Ergani'de otomobil yol ortasındaki 2 ineğe çarptı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir otomobil yol ortasından geçen 2 ineğe çarptı.

Alınan bilgiye göre, Ergani- Dicle kara yolunda B.A'nın kullandığı 81 DL 335 plakalı otomobil aniden yola çıkan 2 ineğe çarptı.

Kazada sürücü B.A. ve 2 inek yaralandı, otomobil ağır hasar gördü.

Yaralanan B.A. Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vatandaşlar başıboş bırakılan hayvanların kazaya sebebiyet verdiğini belirterek önlem alınmasını istedi.

Kaynak: AA

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