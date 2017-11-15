Ereğli'de Kameralı Maket Araçla Denetim Yapılıyor

Ereğli ilçesinde trafik kazalarının sık meydana geldiği Kepez mevkisinde, denetim amacıyla üzerinde güvenlik kamerası da bulunan polis aracı maketi yerleştirildi.



Ereğli-Zonguldak karayolu Kepez mevkisinde, trafik kazalarını, sürücüleri kural ihlali yapmaktan caydırarak azaltmak amacıyla gerçek polis aracını aratmayan, üç boyutlu ve üzerinde güneş enerjisiyle çalışan siren ile güvenlik kameraları bulunan maket konuşlandırıldı.



Emniyet yetkilileri, maket araçların sürücülerde denetim algısı oluşturduğunu ifade etti.