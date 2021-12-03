Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna konusunda Türkiye'nin arabuluculuk teklifinin ele alındığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Sarayı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna konusunda Türkiye'nin arabuluculuk teklifinin ele alındığı belirtilerek, "Enerji ve tarım sektörlerinde işbirliğinin yanı sıra karşılıklı gündeme dair bir dizi güncel konular ele alındı" denildi.

Açıklama, iki liderlerin Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıkları belirtilerek, Putin'in Erdoğan'ı 26 Kasım'da Soçi'de yapılan Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında üçlü görüşmeye dair bilgilendirdiği ifade edildi.

Erdoğan'ın da Dağlık Karabağ'da görev yapan Türk - Rus Barış Gücü birliklerinin çalışmalarını ve koordinasyonunu daha da arttırılması gerektiğini ifade ettiği belirtilen açıklamada, liderlerin Suriye ve Libya'daki son gelişmeleri de ele aldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Ukrayna'daki gelişmeler konusunda liderlerin, "Normandiya formatı" da dahil olmak üzere tüm anlaşmalara uyuşması konusunda hemfikir olduğu aktarıldı. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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