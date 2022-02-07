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Erdoğan Ukrayna'da

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizinde arabuluculuk yapma hedefiyle Kiev'de.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin karşıladığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya- Ukrayna krizinde arabuluculuk yapma hedefiyle Kiev'de. Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını arttırmasına Batılı ülkelerin tepkileri sürüyor. Ukrayna'ya saldırma hazırlığında oldukları yönündeki suçlamaları reddeden Rus yetkililerse, NATO ve müttefiklerinin bölgedeki manevralarına karşı çıkıyor. Hem Ukrayna lideri Zelenski hem de Rusya lideri Putin'le ilişkileri yakın olan Erdoğan, krizde arabuluculuk rolü üstlenmek istiyor

DailyMotion.com - Güncel

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