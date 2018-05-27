Erdoğan: Manipülasyon Yaparsanız Bedelini Ağır Ödersiniz

Türkiye'yi dize getiremeyeceklerini anlayan bazı çevrelerin, bu defa ekonomik savaş ilan ettiklerini aktaran Erdoğan, "Döviz kurları üzerinden oynanan oyunu boşa çıkaracağız" dedi.

Author: euronews-tr

Tags: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Döviz döviz kuru Döviz piyasaları Posted: 27 mei 2018