Erdoğan: Manipülasyon Yaparsanız Bedelini Ağır Ödersiniz

Türkiye'yi dize getiremeyeceklerini anlayan bazı çevrelerin, bu defa ekonomik savaş ilan ettiklerini aktaran Erdoğan, "Döviz kurları üzerinden oynanan oyunu boşa çıkaracağız" dedi.

Türkiye'yi dize getiremeyeceklerini anlayan bazı çevrelerin, bu defa ekonomik savaş ilan ettiklerini aktaran Erdoğan, "Döviz kurları üzerinden oynanan oyunu boşa çıkaracağız" dedi.

Author: avatareuronews-tr

Tags: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Döviz döviz kuru Döviz piyasaları Posted: 27 mei 2018

Kaynak: Euronews.com

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