Erdoğan: "Bu kadim coğrafyanın içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asırdır emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir asırdır emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Kadim Coğrafyanın içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir. Suriye topraklarına çöreklenen ama DEAŞ'la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler, artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır.

Türkiye'nin gücü, gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Ama biliyoruz ki, Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü sona erdirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bu saldırılar emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir. İnşallah bu kutlu çıkışın büyük destekçisi de Türkiye olacaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı