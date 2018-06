Erdoğan'a Gaziantep'te rekor karşılama

GAZİANTEP - Cumhurbaşkanı recep tayyip Erdoğan, rekor katılımın olduğu Gaziantep mitinginde yaptığı konuşmada, sosyal medyada Muharrem İnce ile ilgili iddialar ile ilgili"Bunlarda edep ahlak diye bir şey de yok. Bunlara Türkiye'yi nasıl teslim ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitinginin konuşmasında alandaki rekor katılıma dikkat çekerek, "Uçsuz bucaksız bir katılım. Gaziantep burada. Gazinatepliler burada. Fabrikada emek veren işçisinden fıstık bahçesinde ter döken çiftçisine kadar, kendisinin ve ailesinin nafakasını çıkarmak, şehrine ve ailesine katkıda bulunmak için çalışan tüm Gazianteplileri selamlıyorum" dedi.

Erdoğan, konuşmasında CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin Cumhurbaşkan Adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, "Türkiye'de çıkmış birileri üretim durdu diyor. Birileri, çok işsizlik var diyor. Gaziantep işçi arıyor. Gelip Gaziantep'e baksınlar. Organize sanayi bölgesinde sadece yeni başkanımızın döneminde yani 15 temmuz'dan bu yana 4.5 kat trilyonluk bir yatırımla 150 fabrika hizmete girdi. Ey muharrem, ey Kemal, yav siz nerede geziyorsunuz ya. Halen uzaydasın galiba. Onlar rüyada. Bereket şehri Gaziantep, sürekli göç alan kent. Bunufn için Gaziantep kardeşliğin, farklılıkları bir arada yaşatmanın değerlerini çok iyi bilir. Hele ki yönetimine kadın eli değmiş gaziantep bunuf çok iyi bilir. Suriyeli kardeşlerim canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde ilk ve en sıkı sahip çıkan yerlerin başında gaziantep geliyor" şeklinde konuştu.

"Fırat'ın batısında Rusya ve İran ile işlerimizi götürdük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'ye eleştirilerini sürdürerek, "Önce Cerablus'tan başladık El bab'a kadar indik, sonra afrin'e yöneldik, şimdi de mümbiçi temizliyoruz. Bu arada İdlib'deki 12 gözlem noktası kurduk. Suriyeli adım adım, hem Gazianteplilerin huzur içerisinde yaşaması ve hem Suriyeli kardeşlerimizin güvenle geri dönebilecekleri yer haline döndü. Şuanda ülkelerine dönenlerin sayısı 200 bini buldu. Afrin'deki temizliği bitirdiğimizde, ve Mümbiç'te ABD ile vardığımız anlaşmanın diğer safhalarına geçtiğimizde, buralara çok daha fazla Suriyeli döneceğini biliyorum. Seçimlerin hemen ardından ne diyordu Bay Muharrem. Hükümet iran ile Amerika ile Irak ile anlaştı mı? Bay Muharrem sen bu işlerden anlamazsın. Senin daha çok oturup rahleyi tedrisimizden geçmen lazım. Biz attığımız her adımı bilerek atarız. biz Fırat'ın batısında Rusya ve İran ile işlerimizi götürdük. Doğusunda ise Irak ile İran ile çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi de koalisyon güçleriyle bunu sürdürüyoruz" diye konuştu.

"PKK'nın lider kadrosunu toplantı halinde vurduk"

Erdoğan Kandil operasyonunda PKK'nin toplantı halindeki lider kadrosu vurulduğunu belirterek, "Dışişleri Bakanı'nı ABD'ye gönderdim, Sonunda karar verildi, PYD ve YPG münbiç'ten çıkacak. Fıratın doğusuna gidecek. Şimldi başladılar mı başladılar. Bizim zırhlı taşıyıcarımız Türk bayrakları ile birlikte şuanda Mümbiç'e girdi mi? Nerede yatıyorsun muharrem. Sen bunları görmüyor musun. Ha bunlarda göz var, görmez, kulak var, duymaz, dil var konuşamacz. Bizim sadece İdlib'te gözlem kulerimiz var. Bu kuleleri ile oraları kontrol altına aldık. Mümbiçte devriye geziyoruz. Bu noktaya geldik. Ama bunların haberi yok. Dert başka, Bunlar afrin'e girmeyin diyorlar. Biz sana bakıp da karar veririmiyiz. Afrin'e girdik mi girdik. Şuanda 4 bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik Afrin'de. Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'liyi derdest etti. Şimdi nerdeyiz, Kandil'de. İlk etapta Kandil'de 20 uçakla 10 nokta vurduk. Yetmez dedik İkinci operasyonla, 35 lider kadroyu vurdu. Toplantı halindeki PKK'lıyı vurduk. Biz öyle izne tabi değiliz. Kararımızı kendimiz veririz" dedi.

"Suriye'nin istikrarı güçlü Türkiye'ye bağlı"

Erdoğan konuşmasının devamında ise, "Sınırlarımıza yakın yerlerden başlayarak, tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi misafirlerimizin tamamını evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Ama bunun için önce sağ salim, 24 Haziranı geçirmemiz gerekiyor. Suiriyen'nin istikrarı Türkiye'nin güçlü olmasına bağlıdır. Aksi halde Suriye'yi param parça edecekler. Bununla da kalmayacaklar. Sınırlarımız boyunca kuracakları terör devletleri ile bizi de huzursuz hale getirecekler. Son 2 yılda hamlelerle bu fitne zincirini pek çok yerinden kırmayı başardık. Bundan sonra iyşimiz daha kolay yeter ki kendi içimizde bir kazaya meydan vermeyelim. Türkiye'nin demokraside ve ekonomide geldiği yeri hazmedemeyenlerin oyunlarını, bugüne kadar milletimizle birlikte hep bozduk, bundan sonra da bozacağız" dedi.

Gaziantep'in önemi

Erdoğan, Gaziantep'in ülke ve bölge için önemine de dikkat çekerek, "Gaziantep sadece bu şehir demek değildir, tüm bu bölgenin ve ülkemizin kılavuzudur. Gaziantep doğru istikamette giderse, ülkemiz de bölgemiz de doğru istikamette gider. Siz bize 24 haziran da desteği ve yetkili verin başladığımız işimizi bitirelim. Gaziantep yatırım nedir, üretim nedir, ihracat ithalat nedir, istihdam, emek, sermaye nedir çok iyi bilir. Hanımları da iyi bilir. Bu işi çok iyi bilir. Bizim yaptığımız yatırımların, hizmetlerin kıymetini en iyi bilir. Son 16 yılda Gaziantep'e 30 kat trilyon yatırım yaptık" dedi.

Millet camisini yapacak işadamına övgü

Erdoğan, Gaziantep'te yapılacak olan Millet Bahçesi'nin projesini alandakilere göstererek, yapılacak park hakkında bigiler verdi. Parkta caminin de olacağını vurgulayan Erdoğan, caminin ise iş adamı Abdulkadir Konukoğlu tarafından yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Eski stadın yerine de millet bahçesi yapıyoruz. İnşallah bunun yanında bahçemizle birlikte güzel bir cami yapacağız. Camimizin finansörünü bulduk. Finansör karşıda duruyor. Abdulkadir bey, bir an önce başlamamız lazım. Bir an önce millet bahçemizin güzel bir köşesine de camimizi konduracağız. Gaziantep'in şanına yakışan bir camiyi inşallah gerçekleştireceğiz. Proje nefis bir proje. 50 miloyn doları bulacak belki artabilir de ama ağanın eli tutulmaz. Konukoğlu ailesi, farklı, dünyada öne geçecek bir projeyi ben kendilerinden rica ettim. Mimarları gitti baktı. Bu dünyada bir numara olacak" diye konuştu.

Erdoğan, "Bay kemal ile Bay muharremin atışmasını izleyin" diyerek, Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki eleştirilerini de alandakilere izlettirdi. Erdoğan, konuşmasını, "Nasıl şimdi diyorum ki, Bay muharrem, Pazar günü milletim sana bir ders verecek. Sende birinci çıkamadığın takdirde siyasete eyvallah diyor musun. Şimdi seni de göreceğiz. Siz aynı rahleden geldiniz. Dolayısıyla değişen bir şey olmaz. Bir dershaneyi işletemeyene kalkıp ta türkiye verilir mi? ve öğretmenlerinin SSK primini ödeyemeyene veya ödemeyene türkiye teslim edilir mi? Her şey ortada" diye devam etti.

Sosyal medyadaki İnce iddiaları

Erdoğan, sosyal medyaya çıkan Muharrem İnce iddiaları ile ilgili ise, "Bazı benim edebim müsaade etmez şeyler var ki, bu insanlara Türkiye teslim edilir mi? Gençler sosyal medyadan bunu takip etmiştir, ediyordur. Ama benim edebim buna müsade etmez. Bugün gaztelerin bazılarında çok farklı şyeyler de var. Bunlarda edep ahlak diye bir şey de yok. Bunlara Türkiye'yi nasıl teslim ederiz. Ben CHP'ye gönül veren kardeşlerime sesleniyorum. Herşeyden önce türkiye'nin yönetimini ahlaki değerler noktasında ideal olanlara vermek durumundayız. Ahlaki noktada kendini ispat edemeyenlere benim bu ülkem teslim edilemez. Hep birlikte bu terör örgütüne karşı en ufak bir tavır koyamayan, daha aday olduğunda edirneye gidip, edirne cezaevinden icazet alan Bay Muharrem'e benim halkım oy vermez. Hale bak, oraya gidiyor, oradan icazet alacak. Neymiş, söylediklerine bakın, 'Tutuklu olan da velev ki şuanda cezaevinde olsun, çıkıp, propagandasını yapabilmeli' Kendine gel. Her şeyden önce Diyarbakır'da 53 kürt kardeşimin ölümüne sebep olan böyle bir insanın, cumhurbaşkanı adayı olmasına nasıl olur da göz yumarsın. Vicdanın el verecek. 15 yaşındaki Yasin Börü'nün ölümüne neden olan böyle bir kişiye sen nasıl olur da cumhurbaşkanı adayı olmasına evet diyebilirsin. Kusura bakmasınlar, partilerin içerisinde başka aday mı yoktu, başka adam mı bulamadılar" ifadelerini kullandı.

"Düz ovada yol yapmak bizi kesmiyor"

Erdoğan, bölgedeki yatırımlarla ilgili ise "Artık bu bölgede düz ovada yol yapmak bizi kesmiyor. Şimdi gözümüzü Amonoslara diktik. Orası için bünyesinde 19 kilometre uzunluğunda 4 adet tünelin, bir adet viyadüğün, 4 adet köprünün olduğu dev bir proje hazırlıyoruz. Projemiz Amanos dağlarının batı cephesindeki Hatay dört yoldan başlayacak. Payas çayı vadisini kullanarak, Amanos dağlarını tünelle geçecek, Hassa-Kırıkhan yoluna bağlanacak. Biz buyuz. Böylece Gaziantep ile İskenderun limanı arasındaki mesafeyi 85 kilometre kısaltıyoruz. Maliyeti 1.7 kattrilyon olan Dörtyol hassa yolu projesi ile bölgemizde yeni bir sanayi ve ticari aksı oluşturmayı hedefliyoruz. Projeyi bu yılın yatırım programına aldık. Alt yapı çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz inşaatına başlıyoruz" diye konuştu.

Gaziantep-Adana arası 1.5 saate düşecek

Erdoğan, yaklaşık 3 saat süren Gaziantep-Adana yolculuğunun hızlı tren projesi ile 1.5 saate düşeceğini anlatarak, "Hızlı tren projemizin çalışmaları etap etap devam ediyor. Gaziantep'i İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hızlı tren ile tüm Türkiye'ye bağlıyoruz.Proje tamamlandığında, Gaziantep-Kahramanmaraş arası 53 dakika, Gaziantep-osmaniye arası 1 saat, Gaziantep Adana arası 1.5 saat, Gaziantep-Mersin arası 2 saat sürecek" dedi.

Gaziray projesi yıl sonunda tamamlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziray projesi hakkında ise, "Gaziaray, hem metro standartlarında kendi iç ulaşımı, hem de hızlı tren bağlantısı ile şehirlerarası ulaşıma hizmet verecek İnşaası süren Gaziaray'ı . Günlük 100 bin yolcu taşıyacak bir proje. İnşası süren Gaziaray'ı inşallah önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. Ayrıca bir de Gaziantep'e Gar- Düztepe-şehir hastanesi arasında bir metro hattını kazandırıyoruz. İlk etabının temeli bu yılın sonuna kadar atılacak. Metronun ikinci etabı olan Gar-Üniversite hattının inşası da önümüzdeki yıl başlayacak" şeklinde konuştu.

Yapay Zeka merkezi kurulacak

Erdoğan, Gaziantep'e yapay zeka merkezi kurulacağını ifade ederek, "Sanayi ve ticaret sektörümüze hizmet verecek gümrüklü bir lojistik üssü kuracağız. Şehrimize 2 tekno kent, 7 araştırma ve geliştirme, 3 tasarım merkezi kazandırdık. Gaziantep'e Yapay Zeka, uzay ve enerji üzerine kurulu bir bilim merkezi kuracağız. Türkiye'de marka şehir olma yolunda yürüyor mu? Şehre gelen turist sayısı 1 milyonu buldu. Panorama Müzesi gibi eserlerle şehrin turizm potansiyelini güçlendiriyoruz" diye konuştu.

"24 Haziran'da gelecek asırdaki istikamet belirlenecek"

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin önemi ile ilgili ise, "24 Haziran'da sadece bir cumhurbaşkanı ve 600 milletvekli iseçmekle kalmayacağız. Ülkemizin gelecek asırdaki istikametimizi belirleyeceğiz. Ülkemiz sadece son 5 yılda maruz kaldığı saldırılara, oynanan oyunlara, eski ekonomisi ile eski siyasetçileri ile yakalanmış olsaydı ne olurdu. Bugün döviz böyle, faiz şöyle oldu diye üzülüyoruz değilmi aynı şartları eski türkiye şartlarındayaşansaydı ne ourdu. Bir gecede insanların başına ateş düştüğünü hatırlıyormuyuz" diye konuştu.