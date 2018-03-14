Epdk Rüzgarda Önlisans Başvurularını Erteledi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) nisan ayında alınması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvuruları 2 yıl ertelendi.

Konuyla ilgili duyuru, EPDK'nin internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, EPDK bugün aldığı Kurul kararıyla, 2-6 Nisan 2018 tarihlerinde alınması planlanan rüzgar enerjisine dayalı önlisans başvurularının 6- 10 Nisan 2020 tarihlerinde alınmasını kararlaştırdı.

Rüzgar enerjisinde 2 bin megavatlık kapasite için alınması beklenen önlisans başvuru tarihleri, EPDK tarafından önce 2016'nın Ekim ayından 2017'nin Nisan ayına, sonrasında ise bu yılın nisan ayına ertelenmişti.