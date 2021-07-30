Enuygun'dan TEMA'ya 10 bin fidan bağışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Enuygun'dan TEMA'ya 10 bin fidan bağışı

Enuygun'dan TEMA'ya 10 bin fidan bağışı
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi

Enuygun, Ege ve Akdeniz'de zarar gören orman alanları için TEMA Vakfı'na 10 bin fidan bağışladı.

Enuygun, Ege ve Akdeniz'de zarar gören orman alanları için TEMA Vakfı'na 10 bin fidan bağışladı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" fidan bağışı kampanyasına destek verdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulundu.

Erol, "Ele ele verirsek aşamayacağımız hiçbir güçlük yok. Ormanlarımızı da birlikten yeniden yeşertebiliriz, biz ekibimiz ve kullanıcılarımız adına 10 bin fidan bağışında bulunduk. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı da fidan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ömer Halisdemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ece Erken Düm Tek Tek Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Eda Erdem Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Enuygun'dan TEMA'ya 10 bin fidan bağışı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 16:41:48. #1.15#

title