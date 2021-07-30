Enuygun'dan TEMA'ya 10 bin fidan bağışı

Enuygun, Ege ve Akdeniz'de zarar gören orman alanları için TEMA Vakfı'na 10 bin fidan bağışladı.

Enuygun, Ege ve Akdeniz'de zarar gören orman alanları için TEMA Vakfı'na 10 bin fidan bağışladı.

Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, Adana, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Aydın, Kilis, Muğla ve Antalya'da yaşanan orman yangınları sonrasında TEMA Vakfı'nın başlattığı "Yeniden Yeşerteceğiz" fidan bağışı kampanyasına destek verdi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Wingie Enuygun Group Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, yangınların bir an önce kontrol altına alınması temennisinde bulundu.

Erol, "Ele ele verirsek aşamayacağımız hiçbir güçlük yok. Ormanlarımızı da birlikten yeniden yeşertebiliriz, biz ekibimiz ve kullanıcılarımız adına 10 bin fidan bağışında bulunduk. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı da fidan bağışında bulunmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan